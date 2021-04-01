$100 тисяч за закриття провадження: судитимуть прокурора та працівника СБУ

Затримали правоохоронця у червні минулого року під час отримання коштів від представника банку. Згодом встановили причетність до протиправної діяльності і співробітника Служби безпеки України.

За даними слідства, будучи прокурором та у кримінальному провадженні, відкритому за фактом службової недбалості членів правління банківської установи, чоловік вимагав від їх представників 100 тисяч доларів США.

За цю суму працівник прокуратури обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження та в подальшому «кураторства» діяльності банку. Зокрема — нереєстрації правоохоронними органами будь-яких кримінальних проваджень відносно фінустанови. У червні минулого року фігуранта затримали під час передачі йому 100 тисяч доларів США.

Національна поліція України