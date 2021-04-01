$100 тисяч за закриття провадження: судитимуть прокурора та працівника СБУ

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Затримали правоохоронця у червні минулого року під час отримання коштів від представника банку. Згодом встановили причетність до протиправної діяльності і співробітника Служби безпеки України.

За даними слідства, будучи прокурором та у кримінальному провадженні, відкритому за фактом службової недбалості членів правління банківської установи, чоловік вимагав від їх представників 100 тисяч доларів США.

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За цю суму працівник прокуратури обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження та в подальшому «кураторства» діяльності банку. Зокрема — нереєстрації правоохоронними органами будь-яких кримінальних проваджень відносно фінустанови. У червні минулого року фігуранта затримали під час передачі йому 100 тисяч доларів США.

Національна поліція України

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