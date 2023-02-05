Судитимуть зловмисника, який майже 4 роки утримував у трудовому рабстві чоловіка, що опинився у складних життєвих обставинах

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Гайсинського району, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Досудовим розслідуванням установлено, що 52-річний житель Волинської області, який опинився у складних життєвих обставинах, став жертвою трудового рабства чоловіка ромської національності.

З’ясовано, що упродовж 2018 – 2022 років потерпілий, проти його волі, утримувався на території господарства зловмисника та виконував різноманітну роботу. За свою працю грошей не отримував, на нього постійно психологічно тиснули, фізично знущалися та забрали документи. За цей час чоловік декілька разів намагався втекти, але його знаходили, повертали назад і в якості покарання жорстокого били.

Влітку минулого року, після тривалих знущань, чоловікові вдалося вирватися з полону, дістатися до правоохоронців на блок-посту та попросити про допомогу.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадуємо, що у Вінницькій обласній прокуратурі з метою оперативного реагування на факти пов’язані з торгівлею людьми цілодобово працює телефон «гарячої лінії» (0432) 67-15-67. За кожною інформацією прокуратурою вживатимуться заходи.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури