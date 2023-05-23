Збували підроблені ліки для онкохворих по 46, 5 тис. грн за упаковку – викрито злочинну схему

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва припинено протиправну діяльність групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи надходили до України з-за кордону. У подальшому, учасники схеми організовували збут вказаних препаратів на території Києва та інших міст.

Вартість препарату становила 46, 5 тис. грн за упаковку. Зловмисники приймали замовлення через онлайн форму аптеки та доставляли товар покупцю.

Проте, за результатами дослідження зразків препарату виробником, встановлено, що він є фальсифікованим. Крім того, висновком експерта підтверджено, що упакування препарату не відповідає зразку оригінального лікарського засобу.

16.05.2023 на підставі ухвал суду з метою відшукування фальсифікованих лікарських засобів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведено обшуки у фігурантів, а також за місцями зберігання лікарських препаратів та в аптеках .

У ході слідчих дій вилучено значну кількість медичних препаратів, які містять візуальні ознаки фальсифікації, сертифікати якості лікарських засобів невідомого походження, чорнові записи, грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Також під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які на цей час вилучені з продажу на території Україні.

Зразки всіх виявлених препаратів будуть направлені на експертизу.

Двом особам, причетним до вчинення злочину, повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття схеми проводилися прокурорами спільно зі слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Пресслужба Київської міської прокуратури