У розтраті понад ₴280 тис. під час будівництва амбулаторії на Львівщині підозрюють експосадовця ОДА
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому тимчасово виконувачу обов’язків начальника управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації за заволодіння бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Встановлено, що посадовець, не забезпечивши попередньої перевірки повноти виконання робіт суб’єктом господарювання по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини» в одному з районів Львівської області у квітні 2020 року, вчинив умисні дій щодо оплати завищеної вартості таких робіт. Таким чином було розтрачено бюджетні кошти в сумі 283 тис грн.
Наразі тривають слідчі дії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами УСБУ у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури