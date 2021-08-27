$1000 за експертний висновок – у Львові на хабарі викрито судового експерта

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито старшого судового експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, експерт вимагав та отримав від учасника ДТП 1 тис доларів США за складення та надання на користь останнього висновку судової автотехнічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Правоохоронці затримали його в порядку ст.208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди – 500 доларів США.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управлінням ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури