Добровільно обійняв посаду «керівника МРЕВ МВС ЛНР» – на Тернопільщині судитимуть жителя Луганщини
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України через колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, житель Луганщини прийняв пропозицію окупаційної адміністрації РФ та представників так званої «ЛНР» та добровільно очолив Міжрайонне реєстраційно-екзаменаційне відділення (МРЕВ) «управління державної інспекції безпеки дорожнього руху (УДІБДР) МВС ЛНР» у місті Старобільськ Луганської області.
Виконуючи функції у псевдоправоохоронному органі обвинувачений співпрацює із окупаційною владою та підтримує її своїми діями.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Тернопільській об області.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet