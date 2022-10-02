Добровільно обійняв посаду «керівника МРЕВ МВС ЛНР» – на Тернопільщині судитимуть жителя Луганщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України через колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, житель Луганщини прийняв пропозицію окупаційної адміністрації РФ та представників так званої «ЛНР» та добровільно очолив Міжрайонне реєстраційно-екзаменаційне відділення (МРЕВ) «управління державної інспекції безпеки дорожнього руху (УДІБДР) МВС ЛНР» у місті Старобільськ Луганської області.

Виконуючи функції у псевдоправоохоронному органі обвинувачений співпрацює із окупаційною владою та підтримує її своїми діями.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Тернопільській об області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури