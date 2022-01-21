Злочинне угруповання на чолі зі «смотрящим» судитимуть за поширення злочинного впливу та організація наркотрафіку до Львівського СІЗО

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Серед обвинувачених – утриманці слідчого ізолятора та місцеві мешканці. Їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Викрили діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласного управління поліції у вересні минулого року. Її лідером був неодноразово засуджений львів’янин. Перебуваючи під час слідства у СІЗО, він отримав статус так званого «смотрящого» за одним із корпусів та налагодив наркотрафік.

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Серед його спільників — утриманці СІЗО та місцеві мешканці, частина з яких уже мала проблеми із законом за наркозлочини. Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

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Учора, 19 січня, за погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно організатора та сімох учасників злочинного угруповання скерували до суду. Їх обвинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, дії організатора також кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

На даний час усі учасники організованої групи перебувають під вартою та очікують рішення суду.

За поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність — від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. А за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків — від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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