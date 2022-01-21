Злочинне угруповання на чолі зі «смотрящим» судитимуть за поширення злочинного впливу та організація наркотрафіку до Львівського СІЗО

Серед обвинувачених – утриманці слідчого ізолятора та місцеві мешканці. Їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Викрили діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласного управління поліції у вересні минулого року. Її лідером був неодноразово засуджений львів’янин. Перебуваючи під час слідства у СІЗО, він отримав статус так званого «смотрящого» за одним із корпусів та налагодив наркотрафік.

Серед його спільників — утриманці СІЗО та місцеві мешканці, частина з яких уже мала проблеми із законом за наркозлочини. Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

Учора, 19 січня, за погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно організатора та сімох учасників злочинного угруповання скерували до суду. Їх обвинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, дії організатора також кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

На даний час усі учасники організованої групи перебувають під вартою та очікують рішення суду.

За поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність — від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. А за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків — від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України