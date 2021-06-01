$1000 за нестворення перешкод у веденні бізнесу – на Сумщині затримано керівника райподаткової

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури начальника однієї з районних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби в області викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник податкової інспекції вимагав від лікаря, власника медичного кабінету, 1 тис доларів США за нестворення штучних перешкод у веденні бізнесу.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КК України в одному з райцентрів Сумщини поблизу місця роботи під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Протиправну діяльність припинено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ у Сумській області спільно та слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури