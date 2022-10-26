За вчинення насильницьких дій сексуального характеру судитимуть черкащанина

Черкаською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя, який вчинив насильницькі дії сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої.

За даними слідства 36-річний житель м. Черкаси, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання, застосував фізичне насильство до потерпілої, яка є інвалідом І групи та не мала фізичної можливості чинити йому опір, скориставшись її безпорадним станом, наніс численні удари кулаками по голові, після чого вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Лише за втручання його колишньої дружини було припинено вчинення кримінального правопорушення. Остання викликала працівників поліції, які затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 153 КК України, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури