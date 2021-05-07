Двух жителей Южноукраинска посадили на 11 и 12 лет за жестокое убийство знакомого

В Южноукраинске суд приговорил двоих местных жителей к 11 и 12 годам лишения свободы за убийство своего знакомого.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Обвиняемые возрастом 53 и 25 лет во время распития алкоголя, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, забили до смерти своего 43-летнего знакомого, нанеся ему не менее 80 ударов.

Подсудимые свою вину не признали, однако доказательств оказалось достаточно. Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование. // Преступности.НЕТ