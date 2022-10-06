За грабіж зі збитками майже у пів мільйона гривень судитимуть мешканця Мукачева

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 23-річного місцевого жителя за фактом вчинення грабежу у період дії воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Подія трапилася в Мукачеві 22 червня. За даними слідства, обвинувачений, підійшовши до перехожого, вирвав сумку з грошовими коштами в іноземній валюті та золотими прикрасами. Загальна сума збитків потерпілому склала 492 тис. грн. Встановлено, що правопорушення було вчинене за попередньою змовою з іншими особами, причетність яких до події розслідують у межах іншого кримінального провадження.

Щодо обвинуваченого було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Санкція інкримінованої йому частини статті передбачає покарання у виді ув’язнення на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури