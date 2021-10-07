Понад ₴3 млн. збитків на охороні об’єктів — Начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» у службовій недбалості, що спричинило збитків у розмірі 3,3 мільйона гривень виділених на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури м. Києва (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році КП «Київпастранс» уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про надання послуг з фізичної охорони об’єктів КП «Київпастранс», зокрема станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства бюджетні кошти у сумі понад 4, 1 млн гривень.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим у документах. Фірма не мала у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору та залучала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об’єктах охорона була відсутня взагалі.

Вищевказані порушення залишились поза увагою начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс», який безпосередньо і мав перевірити обсяги наданих послуг.

За висновками судової економічної експертизи, вказаними діями комунальному підприємству КМДА завдано збитків на суму 3,3 млн гривень.

Також, у липні 2021 року повідомлено про підозру керівнику вказаної охоронної структури та фактом привласнення вказаних коштів. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Викрито злочин прокурорами спільно з слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура