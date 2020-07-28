На Луганщині встановлюються обставини загибелі гірника на шахті «Новодружеська» 

За процесуального керівництва Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області слідчими Лисичанського відділу Головного управління

Національної поліції в Луганській області у рамках досудового розслідування встановлюються обставин та причини загибелі гірника на шахті

«Новодружеська» (відокремлений підрозділ ПАТ «Лисичанськвугілля») у місті Новодружеську.

Слідством встановлено, що близько 15.50 години 27 липня 2020 року на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи

стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого шахтар отримав несумісні з життям тілесні ушкодження.

Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві

особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

На місце події виїжджали керівництво прокуратури Луганської області, керівники місцевої прокуратури та поліції, слідчі підрозділи.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області.

Прес-служба прокуратури Луганської області