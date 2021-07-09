Под Днепром пенсионерка «розочкой» убила своего мужа и легла спать

В среду, 7 июля, в городе Першотравенск Днепропетровской области пожилая женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего супруга и легла спать.

Об этом сообщает Днепр Оперативный со ссылкой на собственные источники.

О трагическом происшествии в полицию женщина заявила сама. По ее словам, она обнаружила своего супруга мертвым только по пробуждению.

За пару часов до этого они вместе выпивали и внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого женщина в порыве ярости ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове, затем, оставшейся после разбития частью бутылки начала наносить ему увечья в виде глубоких ран в районе правой ключицы и правого предплечья. После содеянного женщина легла спать.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили бутылку со следами крови. Женщина доставлена в полицейский участок. Все детали будут выяснять правоохранители.