Поліцією Києва встановлено факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі

132 особи запрошено до територіального управління поліції для встановлення їх анкетних даних та мети організованої поїздки до Києва.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про виявлення двох автобусів з громадянами біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці.

Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські виявили два автобуси, в яких перебувало 132 особи. Наразі усіх громадян запрошено до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці уже встановили особу, яка підозрюється в організації цієї поїздки громадян із Житомирської області до міста Києва.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини цієї події.

Відділ комунікації поліції Києва