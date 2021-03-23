У Києві чоловіка затримали за пограбування перехожого

Зловмисник вдарив киянина по голові та забрав у нього мобільний телефон. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування чоловіка на вулиці Мурманській у Деснянському районі столиці. На адресу негайно виїхали співробітники полку поліції особливого призначення № 2 та слідчо-оперативна група.

Поліцейським потерпілий розповів про те, що невідомий вдарив його по голові та забрав мобільний телефон. Побачивши правоохоронців, зловмисник викинув ґаджет у сміттєвий бак. Упродовж години спецпризначенці виявили місце знаходження та затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний уродженець Київської області. Речовий доказ вилучили та по завершенню розслідування повернуть власнику.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва