Трьох осіб підозрюють у незаконному заволодінні майном підприємства на Рівненщині

Зловмисник шляхом підробки документів переоформив підприємство на третю особу, залишивши іншого співзасновника без права на його частку.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели санкціоновані обшуки та вилучили документи, що підтверджують незаконну діяльність. Кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що у листопаді 2014 року один із засновників та директор підприємства на території Рівненської області вступили у змову з кількома громадянами для переоформлення підприємства на третю особу. Зловмисники внесли завідомо неправдиві відомості в документи і подали ці документи для проведення державної реєстрації юридичної особи. Після цього правопорушники вчинили правочини з використанням підроблених документів підприємства і протиправно заволоділи його майном, у тому числі частками його засновників.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Слідчі Головного слідчого управлінням Національної поліції України повідомили про підозру трьом особам. Керівнику підприємства та його співучасниці оголошено про підозру у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та у протиправному заволодінні майном підприємства. Також повідомлення про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства вручено державному реєстратору.

За оперативного супроводу працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України слідчі провели 13 санкціонованих обшуків на території підприємства та за адресами мешкання осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення. Під час обшуків вилучили документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Національна поліція України