11 років за ґратами – прокурори відстояли вирок убивці пенсіонера

За принципової позиції обласної прокуратури Рівненський апеляційний суд залишив у силі вирок Рівненського районного суду відносно 39-річного росіянина, який проживав на Рівненщині, та якого обвинувачували в умисному вбивстві пенсіонера (ч. 1 ст. 115 КК України).

Ще у 2020 році 79-річний житель с. Бармаки пустив до себе пожити подружжя безхатченків, обвинуваченого і його співмешканку. Втім згодом чоловік вигнав квартирантів через борг за електроенергію. У травні того ж року пара, разом з братом обвинуваченого прийшла проситись назад. Між господарем та гостями виник конфлікт, у ході якого чоловік задушив пенсіонера. Аби приховати сліди злочину брати закопали свою жертву у кукурудзяному полі, а в хаті ретельно витерли свої відбитки.

Рідні забили на сполох за кілька тижнів. Тіло пенсіонера знайшли аж у липні того ж року. Тоді ж правоохоронці і вийшли на слід зловмисника.

Вироком суду в липні минулого року обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Втім, не погодившись із таким рішенням, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

19 липня 2022 року Рівненський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту його проголошення.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури