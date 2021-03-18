У Дніпрі заблоковано діяльність нелегального конвертцентру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень

Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

За попередньою версією слідства, організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку». Попередньо встановлено, що загальний обіг «конверту» становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено:

понад 1 млн грн;

бухгалтерську документацію;

печатки фіктивних та державних підприємств;

комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

Вилучені докази протиправної діяльності долучено до матеріалів справи.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось у межах вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» економіки держави. Операція проведена УСБУ в Дніпропетровській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ