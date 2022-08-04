Закарпатця підозрюють у намаганні незаконно вивезти з України бурштин майже на ₴2 млн.

Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури повідомила про підозру мешканцеві Хустського району у незаконному перевезенні бурштину у значних розмірах (ч. 2 ст. 240-1 КК України).

За інформацією слідства, закарпатець попередньо придбав 309 кг необробленого бурштину, який відноситься до дорогоцінного каміння. Розмістивши його у спеціально переобладнаних паливних баках автомобіля «Renault Magnum», намагався приховано вивезти за межі України. Протиправну діяльність особи викрито на пункті пропуску «Дяково» співробітниками Закарпатської митниці.

На бурштин, вартість якого експертом оцінена в 1,9 млн грн, накладено арешт.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури