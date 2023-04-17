на херсонщині поліція затримала 52-річного чоловіка за підозрою в замаху на вбивство

Жахлива подія сталася напередодні Великодня в одному з будинків смт Чорнобаївка. Під час конфлікту господар домоволодіння спричинив своєму 53-річному гостю тяжкі травми голови. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому може загрожувати 15 років ув’язнення.

Вчора вранці в чергову частину відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції зателефонували з Херсонської обласної лікарні. Черговий лікар повідомив, що до них з одного із домоволодінь у смт Чорнобаївка в тяжкому стані був доставлений чоловік із численними травмами голови. На місце події була терміново направлена слідчо-оперативна група.

За вказаною адресою поліцейських чекали двоє жителів селища. Вони розповіли правоохоронцям, що прийшли святкувати Великдень до свого 52-річного односельця. Господаря будинку чоловіки зустріли біля хвіртки на подвір’я. Він сказав гостям, що вбив свого постояльця та після цього пішов у невідомому напрямку. Чоловіки зайшли в будинок і на ліжку виявили в непритомному стані з тілесними ушкодженнями 53-річного знайомого господаря оселі. Поліцейські відпрацювали населений пункт та помітили власника домоволодіння на одній із вулиць в центрі селища. Чоловік був затриманий та доставлений у відділення поліції.

Як розповів начальник поліцейського підрозділу Сергій Балута, під час допиту затриманий повідомив, що близько останніх двох тижнів у нього тимчасово проживає знайомий із обласного центру. Кожного дня чоловіки вживали спиртні напої. Під час чергового застілля ввечері в суботу домовласник запропонував постояльцю допомогти по господарству. Однак гість відмовився і з цього приводу між чоловіками виник конфлікт. Господар схопив дерев’яну палицю та спричинив нею кілька ударів по голові гостя.

Нині потерпілий перебуває в тяжкому стані в реанімаційному відділенні. Зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме – замах на вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Херсонської області