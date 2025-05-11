Поблизу Житомира у ДТП загинули двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня близько 11:40 на 139 км автодороги Київ – Чоп, поблизу села Оліївки Житомирського району.

Попередньо, водій легковика «Opel Vectra», рухаючись у напрямку міста Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою «Scania» під керуванням 42-річного жителя Івано-Франківської області.

Унаслідок ДТП керманич легковика та його пасажир загинули на місці події.

Слідчі Житомирського райуправління поліції № 1 встановлюють обставини події та особи загиблих. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом, особливо під час руху на автошляхах з інтенсивним трафіком. Обирайте безпечну швидкість, дотримуйтеся дистанції та не виїжджайте на зустрічну смугу без крайньої необхідності.

Відділ комунікації поліції Житомирської області