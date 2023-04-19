На Прикарпатті Кіберполіція затримала вимагача-шантажиста

Злочинну діяльність фігуранта задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ спільно із працівниками управління карного розшуку та слідчими обласної поліції.

За допомогою до поліцейських звернулась 27-річна львів’янка, що має групу інвалідності. Жінка повідомила, що невідома особа в месенджері “Telegram” погрожувала розповсюдити матеріали порнографічного характеру.

Поліцейські встановили, що зловмисник отримав її особисте фото та відео, а також наполягав на створенні матеріалів порнографічного характеру для подальшої реалізації їх в мережі, а також для задоволення власних потреб.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 54-річний мешканець Заболотівської територіальної громади.

Також поліцейські з’ясували, що упродовж року, з квітня 2022 року по квітень 2023 року, зловмисник шляхом залякувань та шантажу виманив у потерпілої 150 000 гривень. Згодом фігурант вимагав ще 35 000 гривень.

Правоохоронці провели в помешканні вимагача обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи, а також зафіксовано наявність у фігуранта доступу до облікового запису в соціальній мережі “Telegram”, в якій зловмисник вимагав кошти у потерпілої.

Фігуранта правоохоронці затримали після отримання ним чергової суми коштів від потерпілої. Слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Тепер вимагачу загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини