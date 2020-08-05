В Донецкой области во время ссоры в кафе мужчине выстрелили в грудь

В кафе в Марьинском районе Донецкой области один из посетителей выстрелил другому из травматического пистолета в грудь.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Так, в полицию обратилась жительница города Угледар с сообщением о том, что неизвестный ранил ее 37-летнего мужа. Конфликт произошел в кафе в Константиновке Марьинского района.

«Полицейские установили, что между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой один из участников применил средство травматического действия с резиновыми пулями. Злоумышленник выстрелил в грудь своему оппоненту и ударил по голове рукояткой, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работала следственно-оперативная группа и медики «скорой помощи». Подозреваемый установлен — это 43-летний житель Угледара, который является владельцем зарегистрированного оружия. Травматический пистолет изъят как вещественное доказательство.

Также полиция устанавливает обстоятельства правонарушения, опрашивает свидетелей. Начато досудебное расследование, предварительная квалификация события — ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).