Прикарпатець втратив 36 тисяч гривень, намагаючись придбати сільгосптехніку у шахраїв
Як правило, шахраї в мережі пропонують купити транспорт за заниженими цінами. Що і приваблює громадян. Однак, не всі продавці являються добросовісними.
В аферу з купівлі сільськогосподарської техніки, а саме міні-трактора та причепа до нього потрапив мешканець Микуличина.
Чоловік в одній із соціальних мереж шукав трактор, натомість натрапив на шахрайське оголошення. Поспілкувавшись із продавцем, переказав завдаток у розмірі 36 тисяч гривень за техніку, однак, після одержання коштів, шахрай припинив виходити на зв’язок.
Поліцейські вкотре закликають громадян бути пильними при купівлі транспорту через мережу:
- не довіряти випадковим людям, сумнівним оголошенням у соціальних мережах;
- завжди перевіряйте інформацію, цікавитесь відгуками інших покупців;
- не переказуйте кошти наперед за товари та послуги;
- розраховуйтесь із продавцем під час передачі транспорту;
- не здійснюйте передплати.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet