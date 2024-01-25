Прикарпатець втратив 36 тисяч гривень, намагаючись придбати сільгосптехніку у шахраїв

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Як правило, шахраї в мережі пропонують купити транспорт за заниженими цінами. Що і приваблює громадян. Однак, не всі продавці являються добросовісними.

В аферу з купівлі  сільськогосподарської техніки, а саме міні-трактора та причепа до нього потрапив мешканець Микуличина.

Чоловік в одній із  соціальних мереж шукав трактор, натомість натрапив  на шахрайське оголошення. Поспілкувавшись із продавцем, переказав завдаток у розмірі 36 тисяч гривень за техніку, однак, після одержання коштів, шахрай припинив виходити на зв’язок.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути пильними при купівлі транспорту через мережу:

  • не довіряти випадковим людям, сумнівним оголошенням у соціальних мережах;
  • завжди перевіряйте інформацію, цікавитесь відгуками інших покупців;
  • не переказуйте кошти наперед за товари та послуги;
  • розраховуйтесь із продавцем під час передачі транспорту;
  • не здійснюйте передплати.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

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