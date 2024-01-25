Прикарпатець втратив 36 тисяч гривень, намагаючись придбати сільгосптехніку у шахраїв

Як правило, шахраї в мережі пропонують купити транспорт за заниженими цінами. Що і приваблює громадян. Однак, не всі продавці являються добросовісними.

В аферу з купівлі сільськогосподарської техніки, а саме міні-трактора та причепа до нього потрапив мешканець Микуличина.

Чоловік в одній із соціальних мереж шукав трактор, натомість натрапив на шахрайське оголошення. Поспілкувавшись із продавцем, переказав завдаток у розмірі 36 тисяч гривень за техніку, однак, після одержання коштів, шахрай припинив виходити на зв’язок.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути пильними при купівлі транспорту через мережу:

не довіряти випадковим людям, сумнівним оголошенням у соціальних мережах;

завжди перевіряйте інформацію, цікавитесь відгуками інших покупців;

не переказуйте кошти наперед за товари та послуги;

розраховуйтесь із продавцем під час передачі транспорту;

не здійснюйте передплати.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини