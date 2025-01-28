Закупили продукцію в «днр» на суму понад ₴52 млн. – трьох українських підприємців підозрюють у фінансуванні тероризму

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом українським підприємцям – двом із Запоріжжя та ще одному з Кривого Рогу.

Їм інкриміновано фінансування тероризму, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

За даними слідства, співзасновники й одночасно керівники трьох різних ТОВ з 2017 року до лютого 2022 року співпрацювали з підприємством із Донецька, яке підконтрольне представникам терористичної організації «днр».

Підозрювані уклали з ним контракти на постачання в Україну ливарної продукції, виготовленої на донецькому заводі, який на сьогодні причетний до ремонту військової техніки армії рф.

Встановлено, що українські підприємці сумарно перерахували проросійському постачальнику за придбану продукцію майже 140 млн російських рублів, що за курсом НБУ еквівалентно понад 52 млн грн.

У межах слідства зібрано докази протиправної діяльності підприємців.

Наразі прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання від вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора