У справі про розтрату бюджетних коштів на майже ₴1,5 млн. новий підозрюваний — інженер з технічного нагляду

За процесуального керівництва Чугуївської місцевої прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Євген Довжич, у ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2017 року між фізичною особою-підприємцем та відділом освіти однієї з районних державних адміністрацій укладено договір про здійснення технічного нагляду за технічним переоснащенням котельні в навчально-виховному комплексі.

Проте вказаний інженер належним чином не виконав свої службові обов`язки, не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних робіт. Незважаючи на те, що фактично технічне переоснащення котельні не здійснено, громадянин склав проектно-кошторисну документацію, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, після чого засвідчив її своїм підписом та печаткою.

На підставі цього на рахунок ТОВ-підрядника перераховано бюджетні кошти в сумі майже 1,5 млн грн.

Підозрюваній особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Довідково: у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ще двом службовим особам. Начальник відділу освіти однієї з районних державних адміністрацій та директор ТОВ-підрядника підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинена у особливо великих розмірах, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області