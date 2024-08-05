Волинянина судитимуть за втечу з-під варти

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про втечу 21-річного волинянина з-під варти (ч.1 ст. 393 КК України).

Після судового засідання у Любешівському районному суді, де розглядалася справа про вчинення ним у травні 2023 року зґвалтування 17-річної дівчини, молодик у кайданках відштовхнув конвоїра, перескочив через ворота та побіг.

Далеко втекти йому не вдалося – правоохоронці наздогнали його і повернули у місця несвободи.

Тепер під вартою він очікуватиме вироку суду ще і за втечу.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури