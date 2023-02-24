Житель Уманщини забив чоловіка до смерті, а тіло сховав

За процесуального керівництва Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 37-річному жителю смт Буки Уманського району за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкодженнях, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За версією слідства підозрюваний, перебуваючи в помешканні 50-річного потерпілого, будучи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклого конфлікту умисно повалив господаря будинку на підлогу та наніс йому численні удари по тілу, від яких останній невдовзі помер.

У подальшому зловмисник, намагаючись приховати скоєне та уникнути відповідальності, переніс тіло потерпілого в занедбану споруду та втік з місця свого проживання. Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка було викрито та повідомлено про підозру.

Наразі слідчим суддею задоволено клопотання прокурора та підозрюваного взято під варту.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури