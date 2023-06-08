Поліцейські спільно з представниками міграційної служби видворили нелегала за межі країни

Співробітники відділу міграційної поліції викрили громадянина іншої держави, який незаконно перебував на території України.

Раніше стосовно іноземця було прийнято рішення про примусове повернення до країни походження, проте чоловік проігнорував його та постійно змінював місце проживання в одному з районів Кіровоградщини.

У результаті проведення рейду порушника виявили. Відділом міграційної поліції спільно з працівниками управління Державної міграційної служби в області, за підтримки роти поліції особливого призначення, громадянина примусово доправили до прикордонного Пункту пропуску «Могилів-Подільський» та видворили за межі країни.

Іноземцю заборонено в’їзд на територію України протягом наступних п’яти років.

За матеріалами відділу міграційної поліції

Кіровоградської області