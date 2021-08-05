Злочинна організація систематичне викрадала нафту з магістрального нафтопродуктопроводу «Лисичанськ-Кременчук»

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру 13 учасникам злочинної організації за фактами пошкодження об’єкту магістрального нафтопродуктопроводу та крадіжки нафтопродуктів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної організації систематично викрадали нафтопродукти, що транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід «Лисичанськ-Кременчук» в особливо великих розмірах.

В ході розслідування проведено близько 120 негласних слідчих дій. Правоохоронцями отримано дані про 16 учасників злочинної організації, які у складі трьох окремих організованих груп під загальним керівництвом мешканця м. Дніпро, шляхом несанкціонованого під’єднання до магістральних нафтопродуктопроводів АТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» на території Полтавської області здійснювали викрадення вуглеводної сировини. Надалі великогабаритними транспортними засобами вони перевозили її для зберігання на бази в Дніпропетровській області за підробленими товаро-транспортними документами.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Викрито діяльність злочинної організації прокурорами спільно зі співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора