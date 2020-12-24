12-летняя московская школьница соблазнила отчима назло строгой матери

Мужчина задержан и уверяет, что просто не устоял перед напором любвеобильной падчерицы

Как стало известно «МК», мама ребенка недавно рассталась с гражданским мужем после нескольких лет совместной жизни. Случилось это, когда семья потратила деньги от продажи квартиры Москве — спутник жизни не хотел работать.

В ноября этого года Константин (имена изменены) появился на пороге квартиры женщины снова — попросился временно пожить. В середине декабря он уехал навестить родственников, а через некоторое время из дома пропала дочь москвички – 12-летняя Марина. Ее мама написала заявление о пропаже ребенка, и разыскивать школьницу начали сотрудники уголовного розыска.

Они предположили, что девочка может находиться с отчимом в его доме в одном из регионов. Сыщики связались с ним, и эта информация подтвердилась. Мужчине велели вернуть ребенка домой. Мужчина отправил Марину обратно на такси.

Когда девочка рассказала стражам порядка о своей жизни с отчимом, они схватились за головы. Пятиклассница пояснила, что с матерью у нее отношения не ладились из-за излишней строгости женщины. По словам девочки, ей не хватало любви и заботы. При этом Константин всегда интересовался, как у нее дела с учебой, разговаривал ласково, гладил по голове, утешая в семейных конфликтах, и покупал сладости.

В середине декабря мать девочки стала ругать ее за неубранную квартиру и пригрозила отдать в детский дом. Марина обиделась, собрала вещи и ушла из дома. А затем позвонила отчиму и попросила взять к себе.

Девочка сообщила, что вступала с отчимом в сексуальную связь. Марина призналась, что полюбила его за заботу, которую ей не давала мама, и решила начать с ним взрослые отношения. Все подробности взрослой любви увидела в интернет-роликах. По словам девочки, отчим уговаривал ее подождать несколько лет, однако затем уступил. Половые контакты у них случались несколько раз. При этом, как установили медики при осмотре школьницы, она осталась девственницей.

Теперь мужчине придется ответить по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а также за хранение травматического пистолета, переделанного в боевой, и наркотические вещества (Константин зарабатывал тем, что делал закладки). Причем, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» статье. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.