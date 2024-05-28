12 років ув’язнення – підтверджено вирок жителю Кременчуцького району, який убив матір

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора, Полтавської обласної та Кременчуцької окружної прокуратур Верховний Суд залишив без змін судові рішення стосовно жителя Кременчуцького району за умисне вбивство матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Чоловіку призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Прокурори у трьох судових інстанціях довели, що в серпні 2021 року син під час сімейної сварки вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини і задушив.

У подальшому, намагаючись приховати злочин, він вкинув труп у колодязь на подвір’ї та засипав тіло одягом і сміттям.

Засуджений не заперечував, що між ним та матір’ю були напружені стосунки, оскільки він не працював і часто виносив із дому речі. Проте свою вину у скоєнні злочину не визнав.

На підставі зібраних доказів та проведених експертиз чоловіка визнано винним.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Офіс Генпрокурора