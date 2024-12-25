12 років за ґратами проведе ґвалтівник малолітньої дівчинки

Ювенальні прокурори відстояли вирок та довели у судах вину жителя Дубенського району за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, злочин стався у липні 2021 року в одному з населених пунктів Дубенського району. Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’янінння, затягнув 13-річну сусідську дівчинку на закинутий склад та всупереч її волі зґвалтував.

Про те, що сталося, потерпіла сама повідомила поліції.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі із внесенням даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Своєї вини ґвалтівник не визнав та подав апеляційну скаргу.

Однак, заслухавши доводи прокурора, Рівненський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури