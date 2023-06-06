В Одесі інтернет-провокатор продавав фейкові «посвідчення» журналістів і закликав до зриву мобілізації

Служба безпеки України запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної обстановки на Одещині в умовах війни.

У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано провокатора, який закликав до зриву мобілізації і дискредитував вище військово-політичне керівництво України.

Також, він публічно заперечував російську збройну агресію та воєнні злочини окупантів.

Зловмисником виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення зареєстрував громадську організацію, яка існувала тільки «на папері», та однойменний журнал.

Втім, друковане видання не мало власної редакції і тиражу, а використовувалось виключно для «прикриття» підривної діяльності.

За даними слідства, після 24 лютого 2022 року фігурант поширював в популярних соцмережах кремлівські наративи від імені «редколегії журналу», який нібито висловлює «думку» мешканців Одеси.

У своїх публікаціях він активно просував ворожі тези «про громадянську війну в Україні, спровоковану третіми силами».

Крім того, він розмістив на власному Телеграм-каналі оголошення, в якому «за недорого» пропонував посвідчення журналістів його «видання».

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютери та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);

– ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

– ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав затриманому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Також Одеський окружний адміністративний суд заборонив створену ним «громадську організацію» та припинив діяльність підконтрольного фігуранту «видання».

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління СБ України в Одеській області