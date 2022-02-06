Програміста лікарні, який близько сотні разів вносив до «еНealth» фейкові дані про вакцинацію, покарали умовно
Ратнівський районний суд Волинської області затвердив угоду про визнання винуватості зі співробітником КНП «Ратнівська центральна районна лікарня».
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 25 січня.
У період з середини липня до початку жовтні 2021-го обвинувачений, перебуваючи на посаді інженера-програміст інформаційно-аналітичного відділу лікарні, підробляв сертифікати про вакцинацію і несанкціовано вносив дані до системи «еНealth».
Користуючись відбитками печатки «Ковельського МТМО» і зображенням підпису і печатки лікаря, чоловік за допомогою комп’ютерної техніки виготовляв свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, що звільняє від обов`язку відбувати самоізоляцію на території України. У вироку йдеться про 12 таких свідоцтв, які було продано за 1500-2000 грн.
Крім того, програміст вносив неправдиві дані про вакцинацію в електронну систему охорони здоров’я «еНealth». Для доступу в систему він користувався електронним цифровим підписом завідувача інфекційним відділенням КНП «Ратнівська ЦРЛ». Всього у вироку йдеться про 97 таких випадків.
За сукупністю злочинів чоловіку призначили 5 років позбавлення волі з забороною на 2 роки обіймати деякі посади і займатися певною діяльністю.
Водночас суд звільнив громадянина від відбування покарання, встановивши йому іспитовий строк у 3 роки.
Після викриття обвинуваченого звільнили із посади програміста в Ратнівській ЦРЛ. Але майже одразу працевлаштували техніком відділення гемодіалізу цієї ж лікарні.