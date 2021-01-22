На Харківщині викрито серійного розбійника

До поліції Харківщини надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 26-річну мешканку м. Чугуєва.

Нахаба зайшов до ліфту разом з потерпілою, коли ж дверцята зачинилися — дістав ніж, почав погрожувати розправою та вимагати віддати гроші.

Співробітниками управління карного розшуку спільно з оперативниками Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області проведено багатокрокову оперативну комбінацію та встановлено нападника — 43-річний житель одного із сіл Чугуївського району, який раніше неодноразово відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів.

Працівниками карного розшуку за підтримки іншої оперативної служби територіального підрозділу встановлено місцезнаходження любителя «легкого» заробітку та затримано його.

Наразі вже підтверджено причетність затриманого зловмисника до вчинення ще 12 грабежів та розбійних нападів.

Враховуючи зібрану доказову базу, нападнику обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. // Вартові еспресо