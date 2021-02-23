Под Днепром мужчина убил своего 76-летнего отца

В городе Каменское Днепропетровской области мужчина по неосторожности убил своего 76-летнего отца.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел утром 17 февраля. В этот день мужчины употребляли алкоголь и ссорились. Когда потерпевший несколько раз засыпал на полу, сын поднимал его и бросал на кровать. В процессе мужчина несколько раз ударился об стену и деревянную спинку кровати, от чего впоследствии скончался.

По факту смерти 72-летнего гражданина начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины. 46-летнему сыну уже сообщили о подозрении в совершении описанного выше преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.