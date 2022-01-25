На Закарпатті поліцейські затримали підозрюваного в умисному вбивстві

Слідчі поліції розслідують факт умисного вбивства чоловіка у Виноградові. Підозрюваного у скоєнні злочину вже встановили та затримали. Зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання

Сьогодні близько 8-ої години ранку на лінію «102» зателефонувала 35-річна жителька Виноградова. Жінка повідомила, що виявила вдома мертвим свого 44-річного рідного брата.

За викликом негайно виїхала група швидкого реагування та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Слідчі спільно з експертом оглянули тіло та виявили на ньому сліди насильницької смерті, а саме травми обличчя та голови.

В той час поки поліцейські фіксували докази на місці злочину, їхні колеги з кримінальної поліції розпочали заходи спрямовані на встановлення та розшук особи, причетної до вбивства.

Так, з’ясувалося, що напередодні загибелі 44-річний потерпілий розпивав алкогольні напої з чоловіком своєї сестри. Між товаришами виникла сварка, в ході якої 35-річний господар кілька разів ударив гостя по обличчю, а коли потерпілий впав на землю, зловмисник продовжив наносити удари ногами, аж доки чоловік не втратив свідомість.

Зрозумівши, що брат його дружини мертвий, зловмисник втік з будинку, забравши свої документи.

На його пошуки орієнтували всі наряди поліції області, і це дозволило оперативно розшукати втікача.

Підозрюваного затримали у Мукачеві, куди він дістався громадським транспортом. Поліцейські вже помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

У ході перевірки також з’ясувалося, що затриманий уже мав проблеми із Законом та на початку 2000-х років відбував покарання за умисне тяжке тілесні ушкодження, що призвело до смерті.

Цього ж разу його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство.

Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі у справі призначено ряд експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області