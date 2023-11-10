На Закарпатті викрили підприємство, яке шило спортивну форму для Росії

На одному із підприємств Закарпаття приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою Російської Федерації для національної збірної з лижного спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту.