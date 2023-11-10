На Закарпатті викрили підприємство, яке шило спортивну форму для Росії
На одному із підприємств Закарпаття приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою Російської Федерації для національної збірної з лижного спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту.
Власником підприємства виявився громадянин Італії. Замовником одягу була організації “RUSSIA SKI TEAM”.
“Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта”, – додав Миката.