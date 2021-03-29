$1200 за сприяння у достроковому звільненні – судитимуть посадовця колонії на Одещині

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника однієї з пенітенціарних установ Одеської області, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 1200 дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від засудженого, через його родичів, хабар за підготовку клопотання щодо його умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання та скерування його до суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури