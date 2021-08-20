13-летняя школьница отбилась от насильника с ножом

13-летняя девочка сумела отбиться от насильника на востоке Москвы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел 16 августа ночью на улице Уссурийская.

Мужчина с ножом напал на школьницу, повалил ее на землю и попытался изнасиловать, однако девочка оказала активное сопротивление. Преступник сбежал. Пострадавшей пришлось обратиться к врачу – у нее зафиксированы ушибы. Вчера вечером подозрению в нападении был задержаны 23-летний безработный житель Узбекистана.