Припинено діяльність чотирьох одеситів, які в незаконний спосіб отримували гроші у фінансовій установі

Правопорушники заповнювали електронну заявку на отримання онлайн-послуги з кредитування, надсилали підроблені документи для ідентифікації особи, а от номер банківської карти для переказу коштів надавали дійсний. Отримавши позику, зловмисники знімали гроші через банкомат та витрачали їх на свої потреби, чим заподіяли значну шкоду.

Під час чергової перевірки їхні дії викликали підозру у співробітників фінансової установи, представник якої звернувся до поліції.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції №1 припинили протиправну діяльність зловмисників. За силової підтримки спецпідрозділу «ТОР» Управління патрульної поліції в Одеській області за їх місцем проживання та роботи було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено документацію, комп’ютерне обладнання, печатки та картки, що свідчать про їх протиправну діяльність.

Дії чотирьох одеситів віком від 36-ти до 46-ти років кваліфікували за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, їм повідомлені підозри. Київським районним судом міста Одеси фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією статті, за шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове слідство, поліцейські перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів.

Одеське районне управління поліції № 1

(за інформацією Управління протидії кіберзлочинам

в Одеській області ДКП НПУ)