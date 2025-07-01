Судитимуть киянина-лайновоза, який злив нечистоти у річку Либідь

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно водія асенізаційної машини, який самовільно скинув відходи до річки Либідь, що спричинило забруднення поверхневих вод та завдало шкоди екології.

Відео забруднення річки невідомою речовиною небайдужі кияни розмістили у соціальних мережах.

Завдяки оперативно проведеним правоохоронцями слідчим та процесуальним діям особу чоловіка, який злив нечистоти до річки, встановили.

Спеціалісти КП «Плесо» відібрали лабораторні проби води у місці скиду відходів та встановили їх невідповідність допустимим нормам, а саме перевищення вмісту аміаку, сірководню та фенолів. Це негативно впливає на життєдіяльність організмів водойми.

Фахівцями Державної екологічної інспекції Столичного округу констатовано, що самовільний скид вказаних забруднюючих речовин у річку Либідь створює небезпеку для довкілля.

Пресслужба Київської міської прокуратури