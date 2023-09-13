до смерті побив знайомого - у миколаєві поліцейські затримали 56-річного зловмисника

Під час сварки фігурант наніс численні удари потерпілому, від яких той помер. Нині слідчі оголосили підозру зловмисникові за ч. 2 ст. 121 КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Вранці 12 вересня до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля свого домоволодіння він виявив труп чоловіка.

На місці події поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 58-річному потерпілому спричинив знайомий. Між чоловіками виник конфлікт на грунті неприязних відносин, під час якого зловмисник наніс потерпілому численні удари руками.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисника та доставили його до відділення поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

За спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області