$14,5 тис. за переправлення ухилянта через кордон – двом громадянам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом громадянам у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, під час воєнного стану 44-річний чоловік організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон, залучивши до протиправної діяльності військовослужбовця, який перебуває на реабілітації.

З метою уникнення блокпостів на авто з камуфльованим маркуванням чоловіків доправляли з м. Києва до прикордонних населених пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях, звідки ухилянти, отримуючи інструкції від організаторів, безперешкодно перетинали державний кордон України поза пунктами пропуску.

Вартість такої послуги становила 14,5 тис. доларів США з особи.

Під час отримання грошових коштів підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура