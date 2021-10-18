У Києві поранили ножем пасажира маршрутки

Потерпілого госпіталізовано у лікарню. Перехожі затримали ймовірного зловмисника та передали правоохоронцям. На місці працює слідчо-оперативна група

До Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшла інформація про те, що на зупинці громадського транспорту поблизу станції метро «Лівобережна» ножем поранили чоловіка. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт. Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню. Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.

На даний час інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва