14-річна школярка з інвалідністю загинула внаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 серпня о 21.15 у селі Малнів Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 55-річний житель міста Мостиська, скоїв наїзд на електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина, місцева мешканка. Від отриманих травм школярка померла на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області