14 років ув’язнення отримав ватажок терористів з угруповання «Призрак», який допомагав рф захоплювати Луганщину

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав учасник терористичної організації «лнр», який воював проти Сил оборони на сході України.

Мова йде про 45-річного одесита, який у 2014 році допомагав рашистам захоплювати місто Голубівка та селище Михайлівка у Луганській області.

Згодом поплічник окупантів приховано повернувся до Одеси, де «заліг на дно» і тривалий час переховувався від правосуддя.

Влітку 2023 року контррозвідники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали в обласному центрі.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено фото та інші докази його перебування у лавах терористів «лнр».

За матеріалами справи, у 2014 році фігурант брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до Ростова-на-Дону.

Звідти чоловік виїхав на Луганщину, де приєднався до лав підконтрольних росії бойовиків.

Там його призначили «командиром роти» терористичного угруповання «Призрак», яке ввійшло до складу 2-го армійського корпусу Південного військового округу рф.

Перебуваючи в рядах ворожого підрозділу, його ватажок брав участь у бойових діях проти сил АТО в районах Лисичанська та Алчевська.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації) та призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України, які не мають термінів давності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України