14 років ув’язнення за розпусні дії та зґвалтування малолітньої пасербиці отримав житель Житомирщини

За публічного обвинувачення прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини та її зґвалтуванні (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Ювенальний прокурор у суді довів, що особливо тяжкі злочини у 2021 році скоїв раніше судимий 39-річний житель Радомишльської територіальної громади.

Засуджений проживав у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілої. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, скориставшись малолітнім віком пасербиці, своєю фізичною перевагою та її безпорадним станом, вчиняв сексуальні знущання над дитиною. До того ж, робив це неодноразово, упродовж декількох місяців.

На дії вітчима дитина поскаржилася сусідам, які повідомили про злочин правоохоронцям.

Матір дівчинки позбавлено батьківських прав. Наразі дівчинка перебуває у прийомній сім’ї.

Відомості стосовно засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи після набрання вироком законної сили.

Досудове розслідування проводило відділення № 3 Житомирського райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратур